/657642/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تهنئ-النائبة-أميرة-صابر-بحصولها-علي-الماجستير

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن التنسيقية بخالص التهاني لحصولها علي الماجستير في دراسات التنمية من جامعة ساسكس المصنفة الأولي علي العالم في هذا التخصص.

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وكان موضوع الرسالة عن " دراسة العلاقة بين رقمنة برامج الحماية الاجتماعية في مصر و تحقق أهداف التنمية المستدامة رقم ١،٤،٥ " بدراسة حالة عن برنامج تكافل و كرامة. وتتمني التنسيقية للزميلة أميرة صابر دوام التوفيق والسداد.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق استراتيجيتها الجديدة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ لنائبة أميرة صابر بحصولها علي الماجستير

وتصدرت خلال الأيام الماضية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد إعلانها إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف استقبال مزيد من الآراء السياسية من خارجها عبر منصاتها سواء على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر موقعها الصحفي، فضلا عن تحويل لجانها إلى منتديات موسعة، وتدريب أعضائها الجدد بشكل متميز، وكذلك تدريب دفعة من المتطوعين.

كما تضمنت الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، دور المركز الإعلامي بعد التطوير في نشر أفكار ونتاج عمل أعضاء التنسيقية في مختلف المجالات. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الاستراتيجية الجديدة بتفاعل قوي وثناء على الانفتاح ومبدأ استيعاب جميع الآراء التي كانت تتبناه التنسيقية منذ تدشينها وتواصل تطوير ذلك الأمر عبر الاستراتيجية الجديدة.