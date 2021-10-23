صور- وزير الرى يبحث مع وزراء ومسئولين دوليين الموقف المائى إقليميا وعالميا

جدة - نرمين السيد - وناقش عبدالعاطى مع لوى فاشون رئيس المجلس العالمى للمياه سبل تعزيز التعاون بين وزارة الرى والمجلس، وزيادة تمثيل جمهورية مصر العربية فى الجمعية العمومية للمجلس.

وأعرب فاشون عن سعادته بالمشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه.. مشيدا بمنظومة إدارة المياه فى مصر، فضلا عن دور مصر فى تأسيس المجلس.

والتقى وزير الرى، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، والذى عبر عن تقديره للدعوة التى تلقاها للمشاركة بالأسبوع، خاصة بعد النجاح الذى حققه الأسبوع فى النسخ الثلاث السابقة.

وجرت خلال اللقاء مناقشة موقف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وموقف المشروعات التى يتم تنفيذها بحوض بحر الغزال وحوض بحر الجبل وتذليل كافة المعوقات.

وأشار عبدالعاطى إلى أن التنسيق بين الجانبين يتم على أعلى مستوى بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية بالبلدين.

كما ناقش عبدالعاطى مع المهندس مهدى رشيد الحمدانى وزير الموارد المائية العراقى، سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 ونتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الجانبين، ونتائج زيارة وفد فنى مصرى للعراق، والتى تم خلالها إجراء العديد من الزيارات الميدانية للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم.

وتشمل مجالات التعاون بين البلدين تقنيات الرى الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسى والتشريعى، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وأكد وزير الرى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين فى التنمية، خاصة فى ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وأعقب ذلك عقد لقاء ثنائى مع ديوجايد روريما وزير البيئة والزراعة البوروندى، حيث جرت مناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والموعد المناسب لإيفاد الخبراء المصريين لصياغة برامج العمل التى تترجم محاور مذكرة التفاهم، حيث أبدى الوزير البوروندى اهتمامه بمكون بناء القدرات.

وأكد عبدالعاطى أن مصر لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم لأشقائها فى دول حوض النيل.. لافتا إلى أنه سيتم إعداد برامج تدريبية تلبى احتياجات الجانب البوروندى.

وبحث وزير الرى مع سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندى، موقف تنفيذ مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسى الأوغندية، وتم الاتفاق مبدئيا على قيام الدكتور عبدالعاطى بزيارة أوغندا خلال شهر نوفمبر المقبل لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

كما التقى عبدالعاطى مع بايداولت يرلان مدير عام المنظمة الإسلامية للغذاء والأمن، حيث تم مناقشة آليات التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين، وتنظيم زيارة للمركز القومى لبحوث المياه، وإمكانية التنسيق المشترك بين المنظمة والمركز فى المجالات البحثية المتعلقة بالمياه، وسياسات الترشيد والبنية التحتية، خاصة أن دولة كازاخستان تتشابه مع مصر فى كونها من الدول الجافة.

وأشار يرلان إلى تنظيم بلاده (دولة كازاخستان) لمؤتمر علمى مماثل لأسبوع القاهرة ولكن على مستوى أصغر وبمشاركة عدد أقل من الدول والمنظمات المختصة، مبديا رغبته فى التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الرى المصرية فى الإعداد لهذا المؤتمر، كما توجه بالدعوة للدكتور عبدالعاطى لزيارة رسمية لكازاخستان فى الصيف المقبل لتوقيع بروتوكول تعاون بين البلدين فى مجال المياه.

وأكد أهمية عمل قواعد بيانات مائية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الإدارة الاستراتيجية للمياه وتعظيم العائد منها.