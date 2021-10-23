التموين تكشف حقيقة وجود نقص فى السلع الأساسية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ونوه خليل -فى اتصال هاتفى مع برنامج (صالة التحرير)، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية (صدى البلد) اليوم السبت- بأن مصر آمنة غذائيا طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن التخزين زاد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

وبين أن هناك مخزونا استراتيجيا من الدواجن يكفى لـ6 أشهر ونصف، فيما يكفى مخزون السكر حتى بداية العام المقبل، مضيفا أن "أسعار السكر ارتفعت نتيجة (حلوى المولد النبوى الشريف)، لكن السعر سوف يتراجع سريعا".

وتابع: "بدأنا فى طرح أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية بـ49 جنيها وسيتم البدء فى انخفاض أسعار البيض تدريجيا خلال الأسبوع الجارى".

ولفت إلى أن هناك حالة من التوازن فى الأسعار داخل الأسواق المصرية، مشيرا إلى أنه جرى البدء فى ضخ الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، قائلا: "أسعار الدواجن ستنخفض فى المستقبل القريب، ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن وجميع السلع الغذائية والتموينية متوفرة".

وتطرق إلى أن جميع المواطنين يقومون بصرف السلع التموينية بشكل طبيعى.