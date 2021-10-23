المصل واللقاح: موجة كورونا الرابعة الأقل في نسب الوفيات بسبب توافر اللقاحات

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون الأقل في نسبة الوفيات، بسبب توافر اللقاحات، مضيفا أن هناك أثارا جانبية بعد التعافى من الفيروس، وأن عدد المصابين بمتلازمة ما بعد فيروس كورونا أكثر من المصابين بكورونا، وتتمثل فى آلام في الصدر وتليف الرئة وألم في العظام وحساسية صدر وحكة جلدية، وتختلف الأعراض من شخص لآخر".
وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن": اللقاحات ساهمت بشكل فعال في تقليل نسبة الوفيات نتيجة كورونا، واستمرار الإقبال على اللقاحات يساهم في تقليل الأعراض".
وتابع :" الناس اللي بتعاني من إصابات كورونا بعد التعافي من الفيروس أكثر بكثير من الناس اللي بتصاب بشكل جديد، والعاصفة المناعية قد تكون سبب في وفاة مريض فيروس كورونا".
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