/657643/إسلام-الغزولى--يوجه-رسالة-لأعضاء-الهيئة-العليا-للمصريين-الأحرار--بعد-إعادة-انتخابه-بالمكتب-السياسى

توجه مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، إسلام الغزولي، بالشكر لأعضاء الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، على إعادة إنتخابي عضوا بالمكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار لدور الإنعقاد 2021 – 2025.

دوت الخليج

إعادة إنتخاب إسلام الغزولي عضوا بالمكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار

وقال إسلام الغزولي:” أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى الزميلات والزملاء الأعزاء أعضاء الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، الذين غمروني بمشاعرهم الفياضة ومحبتهم الغالية خلال الإنعقاد الأول للهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بعد إعادة إنتخابها.

وتابع:” تتضاءل كلمات الشكر والعرفان أمام تلك المشاعر الرقيقة بعبارات تقطر حباً ومودةً، وأشكر أعضاء الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار على إعادة إنتخابي عضوا بالمكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار لدور الإنعقاد 2021 – 2025، وفقا لما أعلنه المستشار محمد عثمان رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات الداخلية لإنتخابات أعضاء المكتب السياسي حيث بلغ من لهم حق الحضور من أعضاء الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار 62 عضوا وحضر منهم 45 عضوا، وبلغت الأصوات الصحيحة 44 صوتا، والأصوات الباطلة صوتا واحدا، وأسفرت نتائج الإنتخابات عن الأتي :-

1. إسلام الغزولي 44 صوت. 2. الأستاذ/ ريمون ناجي 44 صوت. 3. الأستاذ/ عاطف لمعي 43 صوت. 4. الأستاذ/ حازم حسين 42 صوت. 5. الأستاذة/ إيريني عبد الملاك 42 صوت. 6. اللواء/ ناصر قطامش 41 صوت.

واستكمل:” ووفقا لما إنتهى إليه الإنعقاد الأول للهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والتكاليف الصادر لنا من رئيس الحزب الدكتور عصام خليل فإننا ملتزمون بإتخاذ خطوات إصلاحية، نزيهة، عادلة، وشفافة بشكل سريع لتعكس رؤيتنا التحديثية وفق أولويات وبرامج واضحة يرتبط تنفيذها بمواقيت زمنية محددة لدعم مسيرة حزب المصريين الأحرار من جديد في إطار ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.