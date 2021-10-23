/657645/رغم-تصالحهما-يسرا-تسبب-في-رحيل-انتشال-التميمي-من-منصب-إدارة-مهرجان-الجونة

كشف الكاتب الصحفي هاني عزب، كواليس رحيل الناقد العراقي انتشال التميمي من منصب مدير مهرجان الجونة السينمائي وتولي العالمي بيتر سكارليت، في إشارة منه إلى أن النجمة يسرا تعد كلمة السر في ذلك الأمر.

دوت الخليج يكشف سبب رحيل انتشال التميمي لمنصب إدارة مهرجان الجونة.

هاني عزب يؤكد كون يسرا السبب الرئيسي في رحيل انتشال التميمي

وكتب هاني عزب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بعد الأزمة التي وقعت بين انتشال والفنانة يسرا قبل انطلاق المهرجان ورغم محاولات الصلح في المؤتمر الصحفي ولكن النفوس لم ترجع كانت من قبل، ورشحت الفنانة الكبيرة بيتر سكارليت خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس".

وتابع: "بالفعل تواصلت يسرا مع العالمي بيتر سكارليت الذي يعد من أصدقائها المقربين، وحضر إلى الجونة لمتابعة المهرجان عن قرب، ثم عقد جلسات مع آل ساويرس قبل تحديد القرار الرسمي والنهائي فيما بعد".

وأضاف هاني عزب: "ويتميز بيتر سكارليت بسيرة ذاتية هائلة وخبرة كبيرة في أشهر وأهم المهرجانات الدولية حيث تولي منصب المدير التنفيذي لمهرجان أبو ظبي السينمائي عدة سنوات.. وأيضا تولى مهمة إدارة مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي لمدة 20 عامًا، ومهرجان مار ديل بلاتا السينمائي في الأرجنتين، وهو المهرجان السينمائي الوحيد والأكبر في أمريكا اللاتينية، وغيرها من الخبرات العظيمة اللي كونها علي مدار سنوات عمله".

انتشال التميمي يعتذر ليسرا

كان انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي سابقًا، اعتذر من النجمة يسرا عن تصريحه الأخير بأن إدارة المهرجان لن تتمكن من تكريمها في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.

انتشال التميمي يقبل يسرا ويحتضنها

وقال انتشال التميمي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة: "يسرا صديقتي من زمان طويل، ومن أول الممثلات التي عرفتها، وبعتذر عن أي إحراج لها، ولم أكن أقصد أي إهانة، وأعتبر ما حدث معها خطأ كبيرًا".

ومن ثم، قام وقبلها واحتضنها معبرًا عن اعتذاره الشديد، مشيرًا إلى أنها من أهم الفنانان المؤثرات.

أزمة يسرا وانتشال التميمي

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت أزمة كبيرة بين يسرا، وانتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث أعربت عن استيائها الشديد، من تصريحات الأخير، بأنه لا يصح تكريم يسرا في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.

يسرا تهاجم انتشال التميمي

وشنت يسرا، هجومًا حادًا على انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أن مبرراته لعدم تكريمها، غير صحيحة، لاسيما وأنه جرى تكريم الفنانة هند صبري في إحدى السنوات الماضية، رغم إنها عضو لجنة استشارية.

وناشدت يسرا، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عدم الزج باسمها في أي سياق لاسيما وإنّ كان غير ضروري، قائلة: «تكررت كثير من المواقف السلبية معي وآخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بالمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول، لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلاً».