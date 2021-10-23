مؤتمر «فيوتشر» لتقديم الصفقات الجديدة قبل بداية الموسم الكروي «صور»

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يبدأ بعد قليل مؤتمر فريق فيوتشر، وذلك من أجل الإعلان عن صفقات الفريق الجديدة قبل بداية الموسم الكروي 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقام المؤتمر الخاص بالإعلان عن صفقات فريق فيوتشر الجديدة، بفندق تريمف بالقاهرة الجديدة.

ورصدت عدسة موقع دوت الخليج الصور الأولى قبل بداية المؤتمر الخاص بالإعلان عن صفقات فيوتشر الجديدة.

عامر حسين: اجتماع خلال أيام بين أحمد دياب والأندية لوضع آلية دخول الجماهير.. وهذا موقف مباراة الإسماعيلي والأهلي !!

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد أول 8 أسابيع للدوري المصري خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" يوم السبت القادم سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات بداية الدوري المصري، ودخل من أجل وضوح الرؤية أمام الجميع".

مؤتمر فيوتشر

وتابع" سيكون هناك إجتماع خلال أيام بين أحمد دياب رئيس الرابطة والأندية، من أجل وضع آلية دخول الجماهير لبطولة الدوري المصري خلال الفترة القادمة".

وزاد" بعد وضع جدول الدوري المصري، سنتحدث مع الأمن حول إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية، وأن الأمن هو صاحب القرار النهائي في هذا الأمر".

واختتم" الدوري هذا الموسم سيكون به فترة توقف تمتد إلى 200 يوما والجميع يعلم ذلك قبل بداية البطولة، ولن تكون هناك تأجيلات خاصة بالبطولة".