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وصول أحمد دياب وشوبير لمؤتمر «فيوتشر» لتقديم الصفقات الجديدة «صور»

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إبراهيم خضر 0 تبليغ

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وصل أحمد شوبير، نائب رئيس فيوتشر، وأحمد دياب المدير التنفيذي لنادي فيوتشر، وذلك خلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن صفقات الفريق الجديدة للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان شوبير أول الحاضرين لقاعة المؤتمر، بجانب أحمد دياب، المدير التنفيذي للنادي، ورئيس رابطة الأندية المحترفة.

ويستعد فريق فيوتشر للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا بأحد فنادق القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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