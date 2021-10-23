/657648/وصول-أحمد-دياب-وشوبير-لمؤتمر-فيوتشر-لتقديم-الصفقات-الجديدة-صور

وصل أحمد شوبير، نائب رئيس فيوتشر، وأحمد دياب المدير التنفيذي لنادي فيوتشر، وذلك خلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن صفقات الفريق الجديدة للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وكان شوبير أول الحاضرين لقاعة المؤتمر، بجانب أحمد دياب، المدير التنفيذي للنادي، ورئيس رابطة الأندية المحترفة. ويستعد فريق فيوتشر للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا بأحد فنادق القاهرة.

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