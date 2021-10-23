فيديو- الصحة العالمية: مصر أول دولة فى العالم خالية من فيروس سى

وأوضح عصمت، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة فضائية "الحياة"، أنه فى عام 1996 أثبتت الفحوصات والأبحاث الطبية أن نسبة الإصابة بفيروس "سى" بين المصريين بلغت 22%.
وأضاف عصمت، أن مصر هى أول دولة فى العالم استطاعت الوصول لما تتطلبه منظمة الصحة العالمية، من القضاء على فيروس "سى" على أساس أن يكون تم تشخيص أكثر من 90% من المصابين، وإتاحة الدواء لأكثر من 80% ممن تم تشخصهم، مشيرا إلى أن مصر أتاحت الدواء لكل من تم تشخيص إصابته بالفيروس.
وأشار عصمت إلى أن نسب نجاح الدواء الذى تم استخدامه لمعالجة المصابين بالفيروس، بلغت أكثر من 97%، حتى تجاوز النسب التى حددتها منظمة الصحة العالمية.
وتابع "نجاح مبهر لمصر والمنظومة الصحية والقيادة السياسية، التى استطاعت تصدر الدور العالمى لمواجهة فيروس "سى"، ليس فقط للمصريين بل للمقيمين أيضا والتحرك خارج مصر فى بلاد إفريقية مثل تشاد وجنوب السودان وأوغندا".
وأكد عصمت أن منظمة الصحة العالمية اعترفت بأن مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم فى مكافحة فيروس "سى".
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