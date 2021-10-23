/657649/أبرزهم-محمود-جنش-ومروان-محسن-تعرف-على-صفقات-نادي-فيوتشر-قبل-بداية-الدوري-صور

يقام حاليا المؤتمر الخاص بنادي فيوتشر، من أجل تقديم صفقات الفريق الجديدة قبل بداية الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد حاليا بالمؤتمر إدارة نادي بيراميدز بالكامل من أجل الإعلان عن صفقات الفريق، وعن الطموحات خلال الفترة المقبلة قبل بداية الموسم الكروي.

ويضم فيوتشر عدد كبير من اللاعبين ويأتي على رأسهم “سعد سمير، محمود عبد الرحيم جنش، مروان محسن، مصطفى البدري، محمد فاروق”.

ويتولى قيادة فريق فيوتشر على ماهر، مدرب المصري البورسعيدي السابق، وتأمل الإدارة أن يقدم نجاحات كبيرة مع الفريق خلال الموسم القادم.

وصول أحمد دياب وشوبير لمؤتمر «فيوتشر» لتقديم الصفقات الجديدة «صور»

وصل أحمد شوبير، نائب رئيس فيوتشر، وأحمد دياب المدير التنفيذي لنادي فيوتشر، وذلك خلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن صفقات الفريق الجديدة للموسم الجديد.

وكان شوبير أول الحاضرين لقاعة المؤتمر، بجانب أحمد دياب، المدير التنفيذي للنادي، ورئيس رابطة الأندية المحترفة.

ويستعد فريق فيوتشر للإعلان عن الصفقات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا بأحد فنادق القاهرة.

أحمد دياب: لا يوجد تأجيلات في مباريات الدوري المصري.. وخطأ مطبعي وراء تغيير ملعب الزمالك والأهلي

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه حدث هناك خطأ مطبعي حول ملعب مباراة الزمالك والأهلي بالدوري المصري الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "ستقام مباراة الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة الدولي بشكل طبيعي، وأن جميع مباريات الدوري الذي تم إعلان مواعيدها ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات".