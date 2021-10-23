/657651/علي-ماهر-سعيد-بثقة-إدارة-فيوتشر-وأشكر-أحمد-دياب-على-الدعم-المستمر

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أنه سعيد بالتواجد على رأس الإدارة الفنية لفريق فيوتشر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقات فيوتشر "سعيد بهذه الثقة العمل مع لاعبين كبار ولديهم خبرات عالية في بطولة الدوري المصري".

وزاد "أتمنى أن يضم منتخب مصر عدد كبير من لاعبي فيوتشر خلال الفترة القادمة، وأريد أن تنتظر الجماهير مباريات فيوتشر، ويكونوا سعداء".

وأكمل "لا يوجد مدير فني ناجح بدون إدارة ومعاونين، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة، وأقدم التحية للنائب أحمد دياب الذي يعمل من أجل تهيئة كافة الأمور لنجاح فيوتشر، واشكر أيضا عبد الظاهر السقا".

واختتم "كل الفرق في الدوري المصرية كبيرة وهامة للغاية، ونحترم الجميع ولا يوجد فريق كبير وصغير، والأهم العمل فقط من أجل النجاح وتحقيق أكبر عدد من النقاط خلال الفترة المقبلة".

أحمد دياب: لا يوجد تأجيلات في مباريات الدوري المصري.. وخطأ مطبعي وراء تغيير ملعب الزمالك والأهلي

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه حدث هناك خطأ مطبعي حول ملعب مباراة الزمالك والأهلي بالدوري المصري الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "ستقام مباراة الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة الدولي بشكل طبيعي، وأن جميع مباريات الدوري الذي تم إعلان مواعيدها ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات".

علي ماهر

وواصل "بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العرب وبطولة أمم أفريقيا سيتم إعلان باقي مباريات الدوري المصري للموسم الجديد بشكل طبيعي".

وزاد "ملعب الدفاع الجوي هو الملعب الثاني لنادي الزمالك، حال عدم اللعب في ستاد القاهرة، ولكن مباراة الأهلي ستقام بشكل طبيعي على ستاد القاهرة".

واختتم "تم الاتفاق مع كل الأندية أن مباريات الدوري في الموسم الجديد ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات والجميع يعلم ذلك