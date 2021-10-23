/657653/حسام-عوض-الله- مصر-تحقق-طفرة-بنجاحها في توليد-10-آلاف-ميجاوات-بحلول-2023-من-الطاقة-المتجددة

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ما حدث من طفرة هائلة في قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية، يحسب للرئيس السيسي، الذي راهن منذ مجيئه للحكم على ضرورة الارتقاء بقطاع الطاقة عمومًا والكهرباء خصوصا، باعتبارها محورًا رئيسيا للتنمية والعمران، وكسب الرهان وأصبحت مصر من الدول المصدرة للكهرباء إلى دول أوروبا.

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واضاف صالح في بيان له اليوم، أن الطفرة الوطنية في مجال الكهرباء حدثت على كافة المستويات في القطاع، ومنها قطاع الطاقة المتجددة، حيث من المنتظر أن تصل إجمالي القدرات المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحلول عام 2023 إلى نحو 10 آلاف ميجاوات، سواء من الشمس أو الرياح، وهذه قفزة حقيقية في مجال الطاقة من ناحية، وفي الطاقة الجديدة والمتجددة من ناحية أخرى.

مصر مركز اقليمي للطاقة

وأشار رئيس طاقة النواب، أن الخطوات التي تتخذها مصر في مجال الطاقة والكهرباء، حولتها لتصبح بالفعل مركزًا إقليميا للطاقة جاذب للاستثمارات الأجنبية وداعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

وشدد صالح عوض الله إنه لولا الطفرة الحقيقية، في مجال الكهرباء، طيلة السنوات الماضية، ما كانت مصر شهدت هذه النقلة العمرانية والتنموية الهائلة على مختلف المستويات، بشهادة الداخل والخارج وكافة المؤسسات الاقتصادية الدولية.