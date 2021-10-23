/657654/سعد-سمير-يتحدث-عن-طموحاته-مع-فيوتشر-وأسباب-العمل-تحت-قيادة-على-ماهر

أكد سعد سمير، لاعب نادي فيوتشر أنه سعيد بالتواجد مع الفريق ومع العدد الكبير من اللاعبين المميزين في بطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقات فيوتشر "أتمنى أن أترك بصمة جيدة مع فيوتشر، والنجاح مع الفريق ولدينا طموحات كبيرة قبل بداية الموسم الجديد".

وزاد "لقد عملت مع علي ماهر من قبل في النادي الأهلي، وحققنا البطولات الدوري وأفريقيا، وأتمنى أن تشهد الفترة المقبلة إنجازات كبيرة مع الفريق".

واختتم "أتمنى أن أكون إضافة كبيرة لنادي فيوتشر والعمل بجهد كبير من أجل تلبيه طموحات النادي".

أحمد دياب: هدف رابطة الأندية المحترفة تقديم منتج يليق بالمشاهد المصري خلال الدوري الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن الهدف الأساسي هو تقديم منتج يليق بالمشاهد المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "نسعي للنجاح خلال الفترة القادمة، وسعيد بثقة الجماهير خلال الفترة الحالية، وعودة الجماهير كان لها أولوية كبيرة من أجل النجاح، ومن يهاجم الرابطة حاليا فهو شخص لا يريد نجاح الكرة المصرية".

وواصل" أشكر جميع أجهزة الدولة على الدعم، وكان هناك تواصل على تنفيذ جميع الطلبات التي نحتاجها من أجل تواجد الجماهير خلال الفترة القادمة، والجمهور سيساند الفريق الخاص به، وسيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتأكد من تنفيذ هذا الأمر".

وزاد" كل دوريات العالم عادت إليها الجماهير بشكل تدريجي، وبعد الحصول على لقاحات كورونا، ونتمنى أن تعود الجماهير بشكل كبير خلال الفترة القادمة".