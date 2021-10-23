جمال الغندور: الأهلي أكبر مفسدة في مصر «صور»

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نشرت الصفحة الرسمية، للحكم الدولي السابق جمال الغندور، منشور يتحدث فيه عن النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب جمال الغندور عبر صفحتة الرسمية "فيسبوك" "الأهلي أكبر مفسدة في مصر".

وتابع "أيام ما كانت الحكام بتاخد مستحقاتها، ده شيك للكابتن إبراهيم نور الدين، من المهندس محمود طاهر الرئيس السابق".

وزاد "أطلع ياكابتن عصام عبد الفتاح أكشف المهازل لأن معايا أوراق هاعلن عنها أول بأول".

عصام عبد الفتاح: سيتم منع استخدام «فيسبوك» لحكام الدوري المصري.. وأنا أكثر من ساعدت جهاد جريشة.. ولهذا السبب نحن الأضعف في المنظومة الرياضية؟

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه لن يتحدث عن الماضي الخاص بالتحكيم المصري ويجب التفكير فيما هو قادم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" نتمنى الدعم خلال الفترة القادمة للحكام، ونقوم بإعطاء الرخص التحكيمية للحكام الجدد الموهوبين".

وزاد" أعد الجماهير أن هناك عدد كبير من الحكام الشباب سيكونوا مفاجأة التحكيم المصري خلال الموسم الماضي، وتسلمت مسئولية رئاسة لجنة الحكام يوم 1 أكتوبر".

وأكمل" تم الاستقرار عن لجنة الحكام والمشرفين ولكن سنعلن عنهم فيما هو قادم، والعقوبات لن يتم إعلانها أمام الجماهير وسوف يظهر أن الحكم لم يشارك في المباريات".

وواصل" لم يتم استبعاد أي حكم مصري من كاس العالم 2022 وتم ترشيح حكم مساعد وحكم فيديو، وحدث تراخي بعض الشئ من أحد الحكام، وهناك تصفية للحكام في الكاميرون، ومصر سيكون لها تمثيل في التحكيم في كأس العالم القادمة في قطر".

وزاد" لا يوجد أي خلاف مع جهاد جريشة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأكثر حكم قام بمساعدة جريشة هو عصام عبد الفتاح، وعيب هذا الكلام أن يخرج من جهاد جريشة، ورسالتي لزملائي الحكام أننا السبب في أن نكون الحلقة الأضعف في التحكيم المصري".

واختتم" لن يتم إستخدام الفيس بوك الشخصي للحكام، وسيتم إبعاد أي حكم يستخدم مواقع التواصل الإجتماعي وسيتم إضافة هذه العقوبات في اللائحة الجديدة والجميع ملزم بها".