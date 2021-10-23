/657656/رئيس-إسكان-النواب-يفوز-برئاسة-نادي-محافظة-الفيوم-الرياضي

فاز النائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، والأمين العام المساعد لرئيس حزب مستقبل وطن، برىاسة نادي محافظة الفيوم الرياضي.

كما حصل حازم طه، نقيب المحاميين بالمحافظة، على منصي نائب الرئيس بالتزكية، واحمد عبد الباسط امينا للصندوق. والاعضاء فوق السن حماده الخولي، وعبيد عبد القوي عبيد، وشريف حربي، وطارق السواح، ومروه عليوة. الاعضاء تحت السن احمد علي مسعود الجاحد، و اسلام عبد المجيد. يذكر أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، عقدت اجتماعا الثلاثاء الماضي، لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقا) والتعرف على الـموقف التنفيذي للمشروعات الـمنوط بتنفيذها، ورؤيته الـمستقبلية للقيام بالـمهام والأنشطة الـمكلف بها.

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