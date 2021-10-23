صور.. إزالة 21 مقبرة دون ترخيص بالعامرية غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - والبداية، عندما تقدم مواطن بشكوى تليفونية لغرفة عمليات حى العامرية ثان تفيد بناء مقابر دون ترخيص داخل مقابر السفن، وانتقلت وحدة التدخل السريع بالحى إلى الموقع. وكشفت المعاينة صحة الشكوى ووجود أعمال بناء مخالفة لـ 21 مقبرة دون ترخيص، وتم إزالتها حتى سطح الأرض ومصادرة كافة مواد البناء المستخدمة بالموقع. وأكد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى العامرية ثان، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لمنع تكرار المخالفة حفاظا على حرمة الموتى.

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