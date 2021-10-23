فيديو- رئيس البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، دخول مصر فى حزام الزلزال بسبب الهزات الأرضية التى شهدتها عدة مناطق حول العالم خلال أكتوبر وشعور المصريين بها، قائلًا: "مصر لم تدخل حزام الزلازل ومستبعد تمامًا دخولها فيه فى الأجلين القريب والبعيد".





وأوضح فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON": "بالرغم من ذلك لدينا زلازل يومية مسجلة فى الأراضى المصرية وخارجها كزلزال الأسبوع الماضى، ومصدره جزيرة كريت.

وتابع: "مش كل الهزات الأرضية نشعر بها ونسجل يوميًا فى المتوسط زلزال أو اثنين وكلهم غير محسوس بهم باستثناء زلزال كريت فى الأسبوع الفائت نظرًا لعمقه كمركز بعمق 60 كلم مما أدى لشعور سكان القاهرة به بخلاف سكان السواحل الذين لم يشعروا به رغم قربه من السواحل بمسافة 390 كيلو متر من الإسكندرية أكثر من العاصمة".

وبين القاضى أن زلزال 92 له ذكريات مؤلمة منذ وقوعه للمصريين، قائلًا: "مفيش تنبأ بالزلازل لكن بنعمل على تقليل مخاطرها عن طريق التوعية العامة فى صفوف المصريين وأن لا يكون هناك تدافع عند وقوع هزة أرضية لا قدر الله الكل يثبت فى مكانه، وبلاش قفزات من الشبابيك أو التدافع على السلالم".

