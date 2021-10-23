غدا .. سامح شكري يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غًدًا الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، أوليفير فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

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