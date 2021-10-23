عمرو أديب:«مضيفات طيران ايطاليا قلعوا ملط في الشارع بسبب تسريح العمال»

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تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن موجة الغلاء التي يشهدها العالم الخارجي، والتي جعلت بعضهم يحتجون بسبب زيادة الأسعار التي فاقت الحد.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي عمرو أديب على موجة الغلاء العالمية.

عمرو أديب يفسرر أسباب زيادة الأسعار بالعالم

وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «Mbc مصر» مؤكدًا أن الغلاء على الأبواب وأن موجة غلاء شديدة ستشهدها مصر، وذلك بسبب موجة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي.

وهو الأمر الذي بدأت نفحاته بالفعل، فالشعب المصري شهد خلال الأيام القليلة الماضية زيادة مهولة في أسعار البيض والفراخ، وبدأت الأسعار تتراجع تدريجيًا.

عمرو أديب يؤيد قرار الرئيس التركي بشأن طرد 10 سفراء

كما علق عمرو أديب على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد 10 سفراء بسبب كافلا، وهو ما أيده بشده، حتى لا تتدخل جهات خارجية في شئون البلاد.

فوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أوامره لوزير خارجيته للتعامل على الفور مع السفراء العشرة الذين دعوا إلى إطلاق سراح المعارض ورجل الأعمال عثمان كافالا "كأشخاص غير مرغوب فيهم"، وفقا لمراسل فرانس24. وكانت الدول العشر، بينها فرنسا، قد دعت إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" كافالا.

عمرو أديب يتعرض للسرقة

على الصعيد الآخر، كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن سرقة حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خلال الأيام الماضية، محذرًا جمهور من أي مشاركات باسمه.

غرد أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏لكل من يهمه الأمر، تعرض حسابى للهجوم.. لكن حتى الآن ليس هناك أضرار تذكر، وأقوم الآن باللازم من أجل تأمينه"

وأضاف: "فقط أرجو الحذر من أي مشاركات باسمى فى الساعات القادمة.. والله الموفق".

برنامج الحكاية لعمرو أديب

يذكر أن برنامج «الحكاية» يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب على شاشة "MBC مصر"، يومياً من الجمعة للإثنين في تمام العاشرة مساء.