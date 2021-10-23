أيمن منصور لـ دوت الخليج: فيوتشر يضم العديد من اللاعبين الكبار.. ونسعى للتأهل لبطولات أفريقيا «فيديو»

/657660/أيمن-منصور-لـ-تحيا-مصر-فيوتشر-يضم-العديد-من-اللاعبين-الكبار-ونسعى-للتأهل-لبطولات-أفريقيا-فيديو

أكد أيمن منصور، عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، أن الفريق تم تجهيزة على أعلى مستوى، ويأمل في الظهور بشكل جيد في بطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على هامش المؤتمر الخاص بتقديم صفقات فيوتشر "أتمنى أن يتنظر الجميع فيوتشر في الموسم الجديد، ونسعى لثبيت أقدامنا في بطولة الدوري المصري وتقديم مستويات جيدة".

وزاد "مباراة فاركو في بداية الدوري ستكون هامة للغاية، والإدارة الفنية بقيادة على ماهر وعبد الظاهر السقا يتعاملوا بشكل جيد مع الجميع ولديهم من الخبرات للوصول لطموحات الفريق".

وواصل "الدوري المصري سيكون له منافسة قوية في الموسم المقبل، وهذا يأتي في صالح بطولة الدوري المصري، وتم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية للوصول لطموحات الفريق".

وتابع "طموح الفريق اللعب في البطولات الأفريقية خلال الموسم القادم، ولدينا المؤهلات التي تقدم لنا هذا الحلم، والخبرات لدينا مع الفريق".

علي ماهر: سعيد بثقة إدارة «فيوتشر».. وأشكر أحمد دياب على الدعم المستمر

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أنه سعيد بالتواجد على رأس الإدارة الفنية لفريق فيوتشر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقات فيوتشر "سعيد بهذه الثقة العمل مع لاعبين كبار ولديهم خبرات عالية في بطولة الدوري المصري".

وزاد "أتمنى أن يضم منتخب مصر عدد كبير من لاعبي فيوتشر خلال الفترة القادمة، وأريد أن تنتظر الجماهير مباريات فيوتشر، ويكونوا سعداء".

وأكمل "لا يوجد مدير فني ناجح بدون إدارة ومعاونين، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة، وأقدم التحية للنائب أحمد دياب الذي يعمل من أجل تهيئة كافة الأمور لنجاح فيوتشر، واشكر أيضا عبد الظاهر السقا".

واختتم "كل الفرق في الدوري المصرية كبيرة وهامة للغاية، ونحترم الجميع ولا يوجد فريق كبير وصغير، والأهم العمل فقط من أجل النجاح وتحقيق أكبر عدد من النقاط خلال الفترة المقبلة".