657661 /657661/أشرف-رشاد-مهنئا-عماد-سعد-حمودة-لفوزه-برئاسة-نادى-الفيوم-أخي-وصديقي-الفاضل-تعجز-الكلمات-عن-وصف-سعادتي-الاختيار-صادف-أهله 11:43 م - السبت 23 أكتوبر 2021 وجه النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، التهنئة للنائب عماد سعد حمودة، لفوزه برئاسة نادى الفيوم الرياضى، قائلا:"أخي وصديقي الفاضل .. معالي النائب المحترم / عماد سعد حمودة تعجز الكلمات عن وصف سعادتي بحجم الثقة والحب التي منحها أعضاء الجمعية العمومية بنادي محافظة الفيوم؛ وانتخابكم رئيسًا للنادي للدورة المقبلة". دوت الخليج وأكد ممثل الأغلبية بمجلس النواب بإنه على ثقة ويقين بأن اختياره هو اختيار صادف أهله، وأن نادي محافظة الفيوم سيشهد تحت رئاسته طفرة غير مسبوقة ونهضة شاملة وتطوير غير مسبوق .. متابعاخالص تهانينا وصادق دعواتنا بأن يرزقكم الله التوفيق والسداد في هذه الخطوة، وأن يأخذ بأيديكم لتحقيق تطلعات وطموحات شعب الفيوم الكريم، وأن ينعم عليكم دومًا بحب وثقة عبادة تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف رشاد مهنئا عماد سعد حمودة لفوزه برئاسة نادى الفيوم:" أخي وصديقي الفاضل تعجز الكلمات عن وصف سعادتي ..الاختيار صادف أهله" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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