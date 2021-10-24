استانفورد الأمريكية تختار 20 عالما بجامعة الأزهر ضمن الأكثر تأثيرا عالميا

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة استانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية قائمة بأسماء العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم فى مجالات العلوم المختلفة، وتضمن التقرير وجود 20 عالما من علماء جامعة الأزهر فى المجالات الطبية والطبيعية، والاجتماعية.





وأعرب الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة عن سعادته بنتائج هذا التقرير المنصف الذى يعزز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية فى علماء وباحثى الجامعة فى جميع المجالات والتخصصات، مشيرا إلى أنهم نماذج مشرفة ومضيئة محليا وإقليميا ودوليا. من جانبه، ثمن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ما قدمه هؤلاء العلماء من بحوث ودراسات علمية أفادت البشرية وأثرت البحث العلمى على المستوى الدولى ما يعزز مكانة الجامعة دوليا إلى جانب تميزها فى العلوم الإسلامية والعربية. وناشد نائب رئيس الجامعة الباحثين الأزهريين بأن يتخذوا هؤلاء العلماء قدوة ونموذجا فى البحث وتقديم الجديد والمفيد فى العلوم المختلفة.

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