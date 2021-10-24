صور- الأرصاد: بركان «لابالما» ليس له أى تأثير على مصر

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية، ترصد استمرار ثوران بركان لابالما الموجود فى جزر الكنارى، تشير من خلالها إلى متابعتها عن كثب حركة انتشار الغازات من خلال صور الأقمار الصناعية واتجاهات الرياح أيضًا ومدى تأثيره على جمهورية مصر العربية.





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، أنه منذ شهر تقريبا نشط بركان لابالما ولا يوجد أى علامات حتى الآن لتوقف هذا النشاط؛ خلال الأسبوع الماضى زادت حده الزلازل الأرضية هناك، وانبعاثات الرماد والغازات البركانية، وتدفق جديد للحمم البركانية حيث دمر 2000 منزل ومئات الأفدنة من الأراضى الزراعية.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من ضمن المواد المتعلقة غاز ثانى أكسيد الكبريت "SO2"، وهو غاز يتفاعل مع الأكسجين والرطوبة ليشكل ضباب بركانى رمادى يسمى "Vog".

وذكرت الهيئة أنه فى 18 أكتوبر رصدت الأقمار الصناعية آثارا خافتة مرئية من Vog تتدفق باتجاه أوروبا وكان هذا بسبب التحول فى اتجاه الرياح عن السابق حيث كانت تنشر غربا فوق المحيط الأطلنطى؛ كما أكد العلماء أن الغاز منتشر ومتبعثر بشكل كبير حيث يتوقع الحد الأدنى من التأثير على جودة الهواء السطحى والحد الأدنى من الأمطار الحمضية على أوروبا والمناطق المحيطة تبعا لآخر التقارير الصادرة عن NASA.

وأشارت إلى أنه من خلال دراسة حركة الرياح القادمة من جزر الكنارى حتى جمهورية مصر العربية يتضح أن مسار الهواء الناقل للـ vog بعيد تمامًا عن البلاد، ولا يوجد أى اتجاه للهواء يعمل على نقل الغاز، وغير متوقع هطول أى أمطار غير الأمطار المحلية على السواحل الغربية بفرص ضعيفة.