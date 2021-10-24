/657663/موسيماني-تحلى-بالصبر-وانتظر-حتى-تمر-العاصفة

نشر بيتسو موسيماني رسالة عبر "تويتر" بعد فوز النادي الأهلي على الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز بسداسية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب موسيماني عبر "تويتر" " تعلمت في كرة القدم أنه لا خسارة عند السقوط، ولكن الخسارة في حاله عدم النهوض".

وواصل "يجب أن نتحلى بالصبر، وانتظر حتى تمر العاصفة، سيكون هناك قوس قزح في انتظارك".

واختتم "العاصفة لا ترال قامة مرة أخرى، إنها دورة.

زاهي حواس: موسيماني لا يصلح لتدريب الأهلي.. ولن أترشح لانتخابات القلعة الحمراء وصوتي للخطيب

أكد زاهي حواس، وزير الثقافة الأسبق، أن يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في جميع الأوقات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "بخصوص الترشح لانتخابات الأهلي، فليس لدي وقت للتواجد خلال الفترة القادمة، والأهلي بيجري في دمي".

وزاد "مستاء للغاية على مستوى الأهلي خلال الفترة الماضية وليس هناك أي روح داخل الفريق مع المدرب الحالي بيتسو موسيماني، وهو مدرب محترم ولكن لا يصلح لتدريب النادي الأهلي”.

وواصل "آخر مباراة للأهلي أمام الحرس الوطني، كان شكل الأهلي مثل مراكز الشباب، والفريق يحتاج مدرب على مستوى عالي، ولو لعبنا الزمالك بهذا الأداء، سوف نتعرض للخسارة".

وأكمل "محمود الخطيب يستحق التواجد على مقعد رئاسة الأهلي من جديد، وهو يستحق هذا الأمر، ولابد أن يكون هناك تدعيم لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي".

واختتم "لم أفكر مطلقا في الترشح لانتخابات الأهلي، ومشفق تماما على من يتولى منصب الإدارة في الأهلي، وتركيزي فقط على عملي بالآثار، ولو موسيماني مستمر مع الأهلي خلال الفترة القادمة، لن يحصل الفريق على البطولات".