البحوث الفلكية والأرصاد والبيئة يعقدون مؤتمرا اليوم بشأن بركان لابالما

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن عقد مؤتمر علمى وإعلامى، بالتعاون مع جهاز شؤن البيئة والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن ما يثار عن الانبعاثات الغازية الناتجة من بركان لابالما والوضع الجيولوجي والزلزالي والمخاطر المترتبة على ذلك.





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