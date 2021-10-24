البحوث الفلكية : بركان لابالما تأثيره ضعيف على مصر ولا يمثل خطرا على الصحة

جدة - نرمين السيد - كشف معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، حقيقة ما تم تداوله فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى وبعض الوسائل الإعلامية حول تأثيرات ثورة بركان لابالما بجزر الكنارى وما قد تخلفه من أمطار حامضية وتركيزات عالية من ثانى أكسيد الكبريت.





وأكد المعهد فى بيان له أنه بناء على نماذج انتشار الانبعاثات من بركان لابالما، الذى نشط منذ 19 سبتمبر الماضى وكذلك بركان ايتنا بجنوب إيطاليا الذى نشط مؤخرا فى صباح يوم 21 أكتوبر، باستخدام أقصى انبعاث ممكن من بركان لابالما واتنا، تبين أن تأثير تلك البراكين خلال شهر أكتوبر على الأراضى المصرية ضعيف للغاية وبتركيزات صغيرة، وفى الحدود الأمنة. وأكد أنه وفقا لأسوء سيناريو، فى حالة سقوط الأمطار، فإن أكبر التركيزات لن تزيد على 0.0010.جزء من ثانى أكسيد الكبريت لكل مليون جزء هواء، وهو أقل بألف مرة من الحدود التى تمثل خطر على الصحة العامة، لذا ندعو وسائل الإعلام لتحرى الدقة وعدم إثارة الذعر. وأشار المعهد إلى أنه سيواصل متابعة الانبعاثات والتنبؤ بتأثيراتها خلال الفترة القادمة ويقوم بتحديث تلك البيانات على صفحة المعهد الرسمية.

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