غلق يوسف عباس .. التحويلات المرورية لاستكمال أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تزامناً مع استكمال أعمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر (استكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء محطة ضمن أعمال مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية") وذلك بالوصلة من شارع إسماعيل القبانى وحتى طريق النصر لرفع وتركيب الكمرات المعدنية.

ويستلزم هذا الأمر تنفيذ التحويلة المرورية التالية: شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر.

وسيتم يتم بدء تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم السبت الموافق 23/10/2021 ولمدة 7 أيام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.