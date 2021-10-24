/657667/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزي.

وبرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي برينتفورد أمام فريق ليستر سيتي في تمام الساعة الثالثة عصرا وست هام يونايتد أمام فريق توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد ليفربول الساعة الخامسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني إشبيلية لأمام فريق ليفانتي في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 برشلونة أمام فريق ريال مدريد في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports HD 1. ريال بيتيس أمام رايو فاليكانو في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسييداد في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي روما أمام فريق نابولي في تمام الساعة الثالثة عصرا انتر ميلان أمام فريق يوفنتوس في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مواعيد مباريات الدوري الفرنسي موناكو أمام فريق مونبلييه في تمام الساعة الخامسة مساء مارسيليا أمام فريق باريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.