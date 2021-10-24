/657669/موعد-مباراة-برشلونة-وريال-مدريد-في-الدوري-الإسباني

يستقبل ملعب كامب نو، كلاسيكو جديد للكرة الإسبانية، يجمع بين برشلونة وريال مدريد، ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

برشلونة يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات.

ويسعي المدرب رونالد كومان، على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو القمة، وتعطيل ريال مدريد، ومصالحة الجماهير بعد الأداء الذي يقدمه الفريق منذ مطلع الموسم، لتكون تلك المباراة بداية تصحيح مسار الفريق الكتالوني.

واجه الفريقين في 182 مباراة من قبل، نجح من خلالهم ريال مدريد في الفوز بـ 75 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق برشلونة 72 مباراة، وخيم التعادل بينهم على 35 مباراة.

سجل ريال مدريد في شباك برشلونة 293 هدف خلال الـ 182 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل برشلونة في شباك ريال مدريد 290 هدف.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

نتيجة مباراة برشلونة واتليتيكو

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.