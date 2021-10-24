/657671/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ومارسيليا-في-الدوري-الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره أولمبيك مارسيليا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيلدروم"، في قمة مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وساهم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والمنتقل حديثا من صفوف برشلونة الإسباني، أن يسجل ثنائية في شباك لايبزيج، ليساهم في فوز الفريق بعدما كان متأخرا بالنتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.

وتمكن كيليان مبابي أن يسجل الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم عادل أندريه سيلفا لاعب لايبزيج النتيجة بتسجيل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول وسط سيطرة باريسية ولكن دون ترجمتها إلى أهداف، وسط تماسك دفاعي من جانب الفريق الألماني.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ فريق لايبزيج أصحاب الأرض وتمكن أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق نوردي موكيلي.

واستمر التقدم للفريق الألماني حتى الدقيقة 67 وجاء ليونيل ميسي ليسجل هدف التعادل وهدفة الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع الفريق.

ولم يكتفي ميسي بهذا الأمر وتمكن أن يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 74 ليؤمن النتيجة لصالح فريق باريس سان جيرمان.

شهدت المباراة تواجد البطاقة الصفراء 5 مرات للاعبي الفريقين نظرا لشدتها وأهميتها للفريقين.

بهذه النتيجة يصل باريس سان جيرمان للنقطة السابعة وفي صدارة المجموعة الأولى، ويأتي مانشستر سيتي بالمركز الثاني ولديه من النقاط 6 ثم يتواجد كلوب بروج بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا لايبزيج بدون رصيد من النقاط.

وكان فريق مانشستر سيتي تمكن أن يحقق الفوز اليوم على حساب كلوب بروج بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

في حراسة المرمي: كيلور نافاس نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي أندير هيريرا - ماركو فيراتي - إدريسا جايي آنخيل دي ماريا - كيليان مبابي - ليونيل ميسي