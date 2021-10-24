الخارجية: مصر تؤكد‬ إيمانها الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة



جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الأحد، إن مصر تؤكد التزامها بالتعاون مع المنظمة الأممية لتعزيز ركائز السلام والاستقرار فى العالم والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

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