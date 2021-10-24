نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وكوبرى 15 مايو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور أبو قير تحديدا عند منطقة كفر عبده، كذلك الأمر أيضا عند شارع خالد بن الوليد ومحور فيكترا مانويل.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها أعلى دائرى المنيب المتجه للأوتوستراد، كذلك أعلى الزراعى القادم من قليوب والمتجه لميت نما.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور، كذلك قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند منزل محور صفط القادم من الدائرى ومتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند شارع السودان أمام مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل ومتجه للدقى.

وظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المطرية والكابلات والمتجه للتجنيد ومصر الجديدة، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى السيدة عائشة المتجه للقلعة.

كما ظهرت بعض الأحجام أيضا عند طريق العين السخنة المتجه لشارع الخمسين بسبب كسر ماسورة مياه، كذلك الأمر عند محور الشهيد القادم من محور المشير ومتجه لمستشفى الشرطة.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.