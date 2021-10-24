الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى مع قبرص

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الداخل زمنع التهرب من الضرائب وتجنبها. وقعت الاتفاقية فى القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.

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