/657673/اختلت-عجلة-القيادة-إصابة 4-أشخاص في حادث-تصادم-في-سوهاج

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر وقوع مصادمة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى المركزى ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توفقه جزئيا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود مصابين تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى وقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

التحريات الأولية

وبالأنتقال والفحص أتضح من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع مصادمة بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام.

وأتضح أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة، «فتحي ا ا ا»، 52 سنة موظف بالسياحة بالبحر الأحمر، ويقيم البحر الأحمر اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة «سوزوكي» قيادة «فرغلي ع س ع» 37 سنة سائق ويقيم بناحية دائرة المركز.

المصابين:-

مما أسفر عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيسر، وقائد السيارة الثانية باشتباه كسر بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، و"خالد ر ا" 50 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسري، وابنة الأول «فاتن ف ا» 21 سنة طالبة وتقيم البحر الأحمر، باشتباه كسر بالساق والذراع الأيسر، والثالث والرابع من مستقلي السيارة الأولي، وعلى الفور تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.