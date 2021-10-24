/657674/كلاسيكو-إيطاليا-تاريخ-مواجهات-يوفنتوس-وإنتر-ميلان-قبل-مواجهة-الليلة

يدخل فريق يوفنتوس الإيطالي مباراته اليوم الأحد أمام نظيرة إنتر ميلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقن.

التقى الفريقان في 176 مباراة , حقق فيها يوفنتوس الفوز في 85 مباراة, سجل خلالها 254 هدفًا , بينما حقق إنتر الفوز في 47 مباراة سجل فيها 205هدفًا, وهو ما يشهد غزارة تهديفية بالنظر لفارق الفوز في المباريات , وحضر التعادل بين الفريقين في 44 مباراة.

اول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الرحيل من يوفينتوس

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.