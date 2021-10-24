جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية مجانية فى سفاجا

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم بمدينة سفاجا فعاليات القافلة الطبية المجانية التى تنظمها جامعة المنصورة بالمدينة والتى ستستمر حتى الأربعاء المقبل 27 أكتوبر الجارى، فى إطار الجهود المبذولة من الحكومة لتوفير رعاية طبية وخدمات صحية للمواطنين وتحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.





وذكر مجلس مدينة سفاجا فى بيان اليوم الأحد، أن القافلة التى انطلقت اليوم برئاسة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع ورئيس القافلة تضم تخصصات طبية متنوعة، منها النساء والتوليد، والأطفال، والأسنان، وجراحة العظام، وجراحة العيون، والأشعة، والأنف والأذن.

وأوضح المجلس أن القافلة تقدم خدماتها الطبية وصرف العلاج بالمجان فى إطار الدور المجتمعى لجامعة المنصورة وبالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، إذ وجه ياسر شعبان رئيس المدينة بتوفير كل الخدمات والتسهيلات المطلوبة لأعمال القافلة لتؤدى خدماتها للمواطنين.