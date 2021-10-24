بث مباشر.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن "أسبوع القاهرة للمياه" أصبح علامة دولية للمياه، إذ يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة.



وأشار إلى أن هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام، إذ أصبح محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، كما أصبح الأسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعى، حيث يشارك فيه ممثلين من كل الفئات المتعاملة مع المياه.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ.