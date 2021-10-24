البداية فى 28 شارع بالمعادى .. تغييرات فى شوارع القاهرة لدعم...

فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتقديم كافة سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوى الاحتياجات الخاصة وتحسين الخدمات المقدمة اإليهم ....

وفى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وبنك الاسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ "مبادرة اتاحة أرصفة القاهرة للاشخاص متحدى الاعاقة".

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اللواء /حمزة درويش رئيس قطاع شؤن مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام بعقد اجتماع بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة وعدد من ممثلى بنك الاسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لمتابعة اجراءات تنفيذ البروتوكول فى 28 شارع بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة لتسهيل السير والحركة لمتحدى الاعاقة وممارسة كافة انشطتهم الحياتية ودمجهم بشكل ايجابى فى المجتمع .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام لجنة تضم ممثلين من جميع الاطراف المشاركة مع ممثلين من المجلس القومى لشؤن الاعاقة للمعاينة ميدانياً الى حى المعادى لمعاينة بعض الشوارع المعادى كأولوية أولى اضافة الى باقى الشوارع الرئيسية التى سيتم تنفيذ المبادرة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الارصفة وتمهيدها لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدى الاعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم موضحاً أن الوزارة من أول الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التميز .

وأشار اللواء / محمود شعراوى الى أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الاعاقة على المحافظات للاسترشاد به اثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات مشدداً على سرعة تنفيذ البروتوكول فى الشوارع المحددة بمنطقة المعادى لتكون نقطة انطلاق ليتم تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة اشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعارذوى الاحتياجات الخاصة بأنه عاجز او يحتاج للمساعدة بشكل مباشر ، مع ضرورة توفير الاشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف اللواء شعراوى أنه تسهيلاً على متحدى الاعاقة فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء ، كما نظمت الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الاشارة مشيراً الى التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المتعاملة مع متحدى الاعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات .