الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بتخصيص قطع أراض بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها. قرار 2441 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية أبو زعبل مركز ومدينة الخانكة محافظة القليوبية بالمجان لإقامة محطة فع صرف صحي عليها. قرار 2442 لسنة 2021، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة خلف المحكمة الجديدة مركز ومدينة الخانكة محافظة القليوبية بالمجان لإقامة مبنى لخدمة المستثمرين والجمهور عليها. قرار رقم 2443 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية نجع السطح زمام باجا مركز سوهاج بالمجان لإقامة مدرسة إعدادية حكومية عليها. قرار رقم 2444 لسنة 2021 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة ناحية ترعة الخشب الملغاة بناحية الفهمين التابعة للوحدة المحلية بالأقواز، مركز الصف محافظة الجيزة لإقامة إدارة تموين ومكتب تموين عليها

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