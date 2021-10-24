خالد سليمان يكشف حقيقة انسحابه عن مقعد رئاسة النادي الأهلي..«صور»

/657675/خالد-سليمان-يكشف-حقيقة-انسحابه-عن-مقعد-رئاسة-النادي-الأهليصور

أكد خالد سليمان، المرشح لرئاسة النادي الأهلي على مقعد الرئيس، أن الحديث عن الانسحاب من ترشح رئيس الأهلي غير صحيح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد سليمان عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”كوني متواجد بإحدي محاكم الإسكندرية الأن .. أسمعني تليفونيآ أحد الأصدقاء تعليق من المحترم الكابتن أحمد شوبير علي الراديو قوله .. (أن هناك أنباء تتردد عن أن الأستاذ خالد سليمان سيتنازل عن الترشح ) ..

وأكد للكابتن أحمد شوبير أن هذا الكلام عار تمام من الصحة .. وأنني مستمر في المنافسة الشريفة بيني وبين الكابتن المحترم محمود الخطيب لحين إعلان نتيجة الإنتخابات في 26 نوفمبر 2021 إن شاء الله .. ومن فضلكم شاهدوا واسمعوا أول تعليق”.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تفاجئت بتواجدي ضد محمود الخطيب فقط على رئاسة النادي الأهلي، وأتخذت هذا القرار منذ 4 سنوات، وأعمل بالمحاماه، ولدي خبرات كثيرة للغاية في العمل العام".

وزاد "أعتقد أنني محل ثقة خاصة من جانب عمر سليمان، والجميع يتحدث بأنني محامي توفيق عكاشة وحزين لهذا الأمر، مع احترامي له ولكن أنا أتحدث بصفتي الشخصية".

وأكمل "تفاجئت بالأحاديث التي خرجت على وسائل الإعلام، بأن الناس تتحدث عن من هو خالد سليمان، ولدي عائلتي تشاهد هذه المنشورات، وأرى نفسي مؤهلاً لرئاسة النادي الأهلي".

وواصل "أبو المعاطي زكي تنمر على شخصي، وتحدثت مع عبد الناصر زيدان لوصول الرسالة لهذا الشخص، وقيمة رئيس النادي الأهلي لا تسمح لي بالحديث لأنه منصب كبير وهام، وفي عام 2017 كانت الانتخابات شرسة للغاية".

واختتم "الصراع في عام 2017 لانتخابات الأهلي كانت شرسة للغاية، والانتخابات حاليا بيني وبين محمود الخطيب، ولم أرتكب أي خطأ بترشيحي للتواجد على رئاسة النادي الأهلي، وأعرف النادي الأهلي جيدا للغاية، وإرادة الله فوق كل شئ، ولدي ثقة كبيرة من الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، فالنتيجة النهائية ستكون في صالح النادي الأهلي".