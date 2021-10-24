«حادث خطير».. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها بكسر في ذراعها

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كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن السبب وراء إصابتها بكسر في يدها، موضحة أنها تعرضت لحادث خطير نجأ منه عائلتها.

دوت الخليج يكشف ملابسات إصابة الفنانة ملك زاهر بكسر في ذراعها.

ملك أحمد زاهر تتعرض لحادث خطير

وقالت ملك أحمد زاهر بفيديو عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "أنا راضية الحمد لله، كنت منزله ستورى بقول افتحوا يا بتوع الاكشن أنا جاية، تقريبًا الباب اتفتح أو اترزع في وشي، قدر الله ماشاء فعل"

تابعت ملك زاهر : "تعرضت لحادث تسبب في إصابة ذراعي، ولكنني أحمد الله على ذلك فلم يصب أحدًا من أفراد عائلتي في الحادث".

اختتمت ملك أحمد زاهر حديثها قائلة: "تابعت التعليقات على خبر إصابتي وللأسف كان صادمة لي؛ هي الشماتة كمان في المرض.. ربنا يشفيني ".

هدى زاهر تعلن إصابة ابنتها ملك

سبق وأن أعلنت هدى زاهر إصابة ابنتها من خلال نشر صورة للأخيرة وهي في وضع الإصابة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وكتبت في تأثر: "اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا، لله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون.. قدر الله وما شاء فعل".

ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها ليلى

من ناحية أخرى، ردت ملك أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر على الانتقادات التي وجهت إليها ولشقيقتها ليلى لحضورهما حفل الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي بعد أيام قليلة من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت ملك عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram ردا على أحد متابعيها إن الحالة النفسية لشقيقتها ليلى كانت سيئة، وبعد أسبوع من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قرروا اصطحابها للحفل حتى تتحسن حالتها مضيفة: "لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم".

ملك أحمد زاهر تتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر، شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية.

السيرة الفنية لملك أحمد زاهر

ملك زاهر، هي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر، ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما.

ومن أبرز أعمالها، مسلسل «القاصرات»، فيلم «عمر وسلمى»، مسلسل «لؤلؤ» وفيلم «فارس».