النائب محمود تركي: التنسيقية تقدم نموذجًا يهدف إلى الحفاظ على الوطن ومواجهة التحديات«فيديو»

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قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجميع حاليا يشهد بوجود نموذجًا سياسيًا مختلفًا، خلقته تنسيقية الأحزاب والسياسيين، يهدف إلى الحفاظ على الوطن ومواجهة التحديات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمود تركي على أداء تنسيقية شباب الاحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب

وأضاف النائب محمود تركي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على قناة صدى البلد، أن التنسيقية أثبتت وجودها وضربت مثالًا في أن الممارسة السياسية ليست مكايدة أو مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة، موضحًا أن جميع الأحزاب حاليا متواجدة في الشارع ومنها حزب النور.

وتابع النائب محمود تركي، أن التنسيقية خلقت حالة سياسية جديدة متناغمة من أجل وضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح شخصية، مضيفا أنه لأول مرة تشارك الأحزاب كافة عملية سياسية تتسم بالتناغم والتكاتف لتحقيق هدف سامي وهو الوطن.

هذا ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليو الأحد و غد الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأوجب القانون تدوين كل الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها، وكل التصرفات التي تتم فى سجل التنوع الأحيائى لاقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية كما نص القانون على ان تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التى لم تسجل ثابتة لها

وأكد على أن النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الاحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات لا يؤثر على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة فى حمايتها