نوران جوهر تتوج ببطولة «DAC Pro» للإسكواش

توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الإسكواش، ببطولة DAC Pro Squash 2021 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 61 ألف دولار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.

حقق علي فرج المصنف الأول عالميا لقب كأس العالم رجال للمرة الثانية في مسيرته في المباراة النهائية ضد محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا ، ليثبتوا أن الإسكواش هي لعبة عالمية مصرية الصنع.

الاسكواش صناعة مصرية

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف الجديد للاعبات الاسكواش فى شهر يوليو الماضي، وحافظت نور الشربيني على هيمنتها لصدارة التصنيف للشهر التاسع على التوالى، والرقم الـ 40 في تاريخها منذ بداية مسيرتها الاحترافية ، وتحتل نوران جوهر المركز الثانى بالتصنيف، بالإضافة إلى احتلال نور الطيب للمركز الثالث، وجاءت هانيا الحمامى فى المركز الخامس، بينما واصلت سلمى هانى حفاظها على المركز التاسع.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية على التوالى التى تتوج فيها نوران جوهر ببطولة أمريكا المفتوحة، حيث تحمل البطلة المصرية اللقب عن آخر نسخة أقيمت فى عام 2019، بينما لم تقام البطولة عام 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشهدت النسخ الأربعة الأخيرة من بطولة أمريكا الفتوحة للاسكواش هيمنة مصرية كاملة على لقب السيدات، حيث حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً لقب البطولة عام 2017، وتوجت به رنيم الوليلى البطلة المعتزلة فى عام 2018، بينما فازت نوران جوهر فى أخر نسختين عامى 2019 و2021.