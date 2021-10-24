/657684/أثناء-التنقيب-على-الآثار-القبض-على-تشكيل-عصابي-في-مسطرد

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأحد، في إلقاء القبض على 3 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث أتضح وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 3 أمتار وبقطر 3 أمتار، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى الحفر ورفع المياه وتوليد الكهرباء، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وامرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 3 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

غير مأهول بالسكان

وعلى الفور انتقلت رجال الأمن إلي مكان البلاغ، وبالأنتقال والفحص أتضح أن المنزل عبارة عن حوائط دون سقف على مساحة 110 أمتار، وغير مأهول بالسكان، ونجحت القوات من ضبط «أبو سريع م ح»، 65 سنة، بالمعاش، مالك المنزل، و«علاء أ ع»، 28 سنة، سائق، مقيم بهتيم، و«عصام أ أ»، 45 سنة، سباك، مقيم بهتيم، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر مولد كهرباء وموتور لرفع المياه وخراطيم وكوريك وأحبال وجردل بلاستيك».

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار لفحص طبيعة المكان وطبيعة أعمال الحفر وبيان ما إذا كانت المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار من عدمه وبعدها عن أقرب منطقة أثرية.