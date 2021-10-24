«جو خريفي» تعرف على درجات الحرارة اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة، اليوم، وذلك فى ظل الانخفاض الحاصل فى الجو.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

دوت الخليج

الطقس يحذر من جو بارد الأحد

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأحد سيكون باردًا ليلًا لطيف على كافة الأنحاء أول الليل ومائل للبرودة آخره.

هذا وتنشط الرياخ خلال الفترة المسائية خاصة على عددًا من المناطق فى شمال الصعيد وسيناء وذلك على فترات متقطعة، وأيضًا تسود البلاد شبورة مائية فى الصباح الباكر وخاصة على عددًا من الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

تعرف على درجات الحرارة فى المحافظات

ونرصد إليكم فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات:-

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 27