/657687/رئيس-وزراء-ألبانيا-يزور-مجلس-النواب-ويلتقي-حنفي-جبالي

يقوم إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، اليوم بزيارة مجلس النواب المصري، حيث يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي .

رئيس وزراء ألبانيا يزور مجلس النواب.. ويلتقي حنفي جبالي

هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بقصر الاتحادية، "إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء الألباني، معرباً عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والروابط التاريخية بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى، وتطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون مع ألبانيا فى مختلف المجالات والمحافل.