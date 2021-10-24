وزير الرى: المياه إرث الإنسانية المشترك وأهم حق للإنسان

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه على العالم أن يحول كل التحديات التى تواجه المياه لفرص، ويستثمرها، لتجنب الصراعات.

ولفت محمد عبد العاطى، إلى أن وزارة الرى، أقامت مشروعات عدة، للحفاظ على المياه، مطالبا الحكومات حول العالم باتخاذ ما يرونه مناسبا للحفاظ على الموارد الحالية، وأيضا ضمان استمرارها للأجيال المقبلة.



ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير متسارع فى استخدامات الأراضى والمناخ.