وزير الرى فى أسبوع المياه: التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا فى قضيتنا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن أسبوع القاهرة للمياه، يعقد هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، إذ سيتم فيه تبادل الرؤى حول التغيرات العالمية، التى تؤثر على المياه.





وأكد عبد العاطى خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أن فعاليات المؤتمر ستشهد حضور 1000 مشارك فعلى، و800 مشارك افتراضى عن بعد، وحضور 20 وفدا وزاريا ومشاركة 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضى، وسيتم عقد 8 فعاليات جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسة فنية وخاصة، وستشارك 50 منظمة دولية وإقليمية و300 متحدث دولى ومحلى فى فعاليات الأسبوع.

وشدد وزير الرى على أن التغيرات المناخية تمثل تحديا كبيرا فى قضية المياه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون العابر للحدود، وتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة، والحفاظ على استدامتها.

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