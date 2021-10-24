وزير الرى: مصر تعتمد على نهر النيل فى 97% من احتياجاتها المائية

وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحكومات الحالية مطالبة بالحفاظ على الأمن المائى، ومواجهة التغيرات المناخية بكافة السبل.
وأشار وزير الرى إلى أن مصر أعدت خطة قومية للحفاظ على المياه "2017 ـ 2037" بتكلفة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليار دولار، "وهذا تحدٍ كبير للمياه".
وأكد وزير الرى أن مصر تواجه عجزًا مائيا يبلغ 90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة.
وأوضح وزير الرى، أن إيراد نهر النيل تغيّر، خصوصا بعد الإجراءات الأحادية التى اتخذتها إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة، دون التوصل لاتفاق قانونى ملزم.
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