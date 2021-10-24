صور.. وزير النقل: توجيهات رئاسية بزيادة التبادل التجارى مع الأشقاء العرب

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، أعمال الجمعية العمومية رقم 77 لشركة الجسر العربى للملاحة بحضور المهندس وجيه عزايزة وزير النقل الأردنى، والكابتن ناصر حسين وزير النقل العراقى، بالإضافة الى مجلس إدارة الشركة.





وأكد كامل الوزير على عمق العلاقات بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية فى مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجارى بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكل الدول العربية، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجا رائدا للتعاون بين الدول العربية فى مجال النقل، مشيدا بدورها فى تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الإفريقية.



كما أكد أهمية التطوير المستمر للشركة وفتح خطوط واسواق ملاحية جديدة لها لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردها وتنفيذ خطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للإرتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانتها فى المجال الملاحى وبما يساهم فى ضمان نجاح الشركة التى تشكل رابط متين بين الدول الثلاثة

وقال وزير النقل الأردنى إن الجسر العربى إن نموذج للعمل العربى المشترك الناتج عن تعاون الدول الثلاثة، مشيدا بقدرة الشركة على تخطى كافة التحديات وعلى رأسها انتشار كوفيد 19 مؤكدا على التطلع لتكرار هذا النموذج الناجح ومشيرا الى التعاون المستمر المثمر مع وزير النقل المصرى والعراقى فى مجالات النقل المختلفة

كما قدم وزير النقل العراقى الشكر لنظيره المصرى على التعاون المثمر مؤكدا على العلاقات المتميزة بين الدول الثلاثة والتى تجسدت احدى صورها فى هذا النموذج الناجح للعمل العربى المشترك مشيرا الى دعم العراق للشركة وتطويرها بما يساهم فى استمرارية نجاحها فى هذا المجال الحيوى الهام الذى يخدم المواطن العربى.



واستعرضت الجمعية نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية والتى اتخذت منحنى ايجابى تصاعدى بسبب التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة والإجراءات والآليات التى اتخذتها الشركة للتخفيف من الاثار السلبية لجائجة كورونا مثل تخفيض المصاريف الإدارية والتشغيلية وزيادة الأوزان المسموح بها على البواخر وتحسين وتطوير خدمات نقل طرود الأسماك وتأجير القارب بابل، كما تم استعراض خطط الشركة المستقبلية خلال عام 2022، وأشاد الوزراء الثلاثة بالجهود التى يبذلها مجلس إدارة الشركة فى تحسين الخدمات المقدمة والتطوير المستمر بما يساهم فى خدمة المواطن العربى.

كما عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل لقاء ثنائيا مع نظيره الأردنى المهندس وجيه عزايزة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربى، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل وخصوصا فى مجالى النقل البرى والبحرى وهنأ وزير النقل الاردنى نظيره المصرى على انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب للعامين المقبلين، 2022- 2023 بالإجماع خلال فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات بين الجانبين لزيادة حركة التجارة، بالإضافة الى تشجيع السياحة الدينية وتوفير سبل انتقالها بين الجانبين.